Wie neemt hier geld op met een gestolen bankpas op het Osdorpplein?

Omschrijving

Het slachtoffer van 97 jaar bevindt zich die middag rond 16.00 uur samen met zijn vrouw in hun woning in Amsterdam-West. Wanneer de deurbel gaat, doet zijn vrouw in eerste instantie open, maar zij roept al snel het slachtoffer erbij. Er blijkt een onbekende man voor de deur te staan. Deze man – gekleed in een jas van Post NL – geeft aan een brief voor het slachtoffer te hebben, steekt vervolgens een heel verhaal af en overdondert het slachtoffer hiermee. Maar uiteindelijk komt het er op neer dat het slachtoffer eerst zijn bankpas aan de man moet laten zien voordat hij de brief mag openen. Het slachtoffer gaat zijn bankpas daarom halen en geeft de pas aan de man. Die stopt de pas in een apparaat en daarna krijgt het slachtoffer de bankpas weer terug, althans dat denkt hij. Want in werkelijkheid wordt op dat moment zijn bankpas omgewisseld voor een andere bankpas. Het slachtoffer heeft dat alleen niet door en neemt de brief in ontvangst. Daarna vertrekt de man.

Direct na het openen van de brief voelt het slachtoffer nattigheid, er zit namelijk helemaal geen belangrijke post voor hem in. En die argwaan blijkt terecht: niet lang daarna krijgt het slachtoffer een telefoontje van zijn bank en wordt duidelijk dat er met zijn weggenomen bankpas voor ongeveer 1000 euro is opgenomen en betaald bij verschillende winkels en geldautomaten rondom het Osdorpplein.

Signalement verdachte

Bij enkele transacties met de gestolen bankpas staat een verdachte op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- Slank postuur;

- Lichte huidsleur;

- Donkere baardgroei rondom de bakkenbaarden en kin;

- Droeg een spijkerbroek, witte polo en lichte sneakers;

- Droeg een donkerblauw petje, een zonnebril en witte oordopjes.

Het is onbekend of dit ook de man is die bij het slachtoffer aan de deur heeft gestaan en hij wordt vooralsnog alleen verdacht van het gebruik maken van de gestolen bankpas.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.