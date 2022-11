Straatroof Zoetermeer

De twee slachtoffers waren de Randstad Rail op het station Leidschenveen ingestapt. Nadat de twee jongens waren ingestapt kwamen er twee voor hun onbekende jongens naast hun zitten. Deze twee hadden veel belangstelling voor hun jassen. Op het station Centrum West sloegen deze twee jongens toe. Met geweld werden de twee slachtoffers beroofd van hun persoonlijke spullen. Een van de slachtoffers werd van zijn schoudertas en capuchon beroofd. Door de tussenkomst van een derde, gingen de twee verdachten er vandoor met de Randstad Rail. Op het station Voorweg Laag stapten de verdachten uit en liepen zij weg in de richting van de wijk Meerzicht in Zoetermeer. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.