Bankhelpdeskfraude drie keer dezelfde verdachte

In de zomer zijn in drie verschillende plaatsen mensen opgelicht via bankhelpdeskfraude, waarbij dezelfde verdachte in beeld kwam.

Omschrijving

Deze oplichtingen vonden plaats in Den Haag, Bodegraven en Waalwijk. De drie verschillende slachtoffers werden gebeld door zogenaamde bankmedewerkers die hen vertelden dat er iets mis was met hun rekening. Daarop kwam een zogenaamde medewerker aan de deur die de bankpassen in ontvangst nam. Kort daarop werd er met deze bankpassen gepind. Deze pintransacties vonden plaats op het Raadhuisplein in Bodegraven en aan het Bloemoordplein in Waalwijk. Ook werd er gepind in de Bankastraat in Den Haag, maar dan door een andere verdachte. In de uitzending worden beelden getoond van deze pinners.