Poging overval casino - Dorpstienden - Ouddorp

In de nacht van woensdag op donderdag 23 juni rond 00.10 uur 's nachts kwamen er twee mannen in het zwart gekleed naar de ingang van het casino aan de Dorpstienden in Ouddorp. Eén van de mannen had een wapen bij zich dat leek op een vuurwapen. Een casinomedewerker zag de mannen op de ingang afkomen en schrok hier logischerwijs van. Hij drukte meteen op de noodknop om hulpdiensten te alarmeren. De mannen probeerden nog naar binnen te komen, maar omdat de deur op slot zat, zijn ze weer weggerend. De politie is meteen een onderzoek gestart, maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen in de omgeving. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Eerder dit jaar, op 13 mei rond 00.30 uur, werd hetzelfde casino ook al opgeschrikt door overvallers; het ging dat keer om drie mannen. De mannen wisten toen wél het casino binnen te komen. Dreigend met een mes dwongen ze een medewerker om geld af te geven. De twee aanwezige bezoekers moesten hun speelwinst afgeven. Daarna vluchtten de drie het pand weer uit. Gelukkig raakte niemand gewond.



De recherche onderzoekt of de twee overvallen met elkaar te maken hebben, en of het om dezelfde groep daders gaat. Daar hebben we de hulp van mensen die iets gezien hebben of meer weten hard bij nodig. We willen er namelijk zo snel mogelijk voor zorgen dat we de mannen die hiervoor verantwoordelijk zijn, op het spoor komen.

Vragen Het gaat om twee mannen met lichte huidskleur, beide met een zwarte capuchon. De een droeg een zwart Nike vest en witte handschoenen. De ander had op zijn zwarte vest een dikke witte streep en droeg ook witte handschoenen. Hij had een blauwe tas met oranje opdruk bij zich. Herkent iemand één of beide daders? Of weet iemand meer? Met deze mensen komen we graag in contact. Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als je liever anoniem wil blijven.

