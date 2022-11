Schietincident - Willem Marisstraat - Dordrecht

Laatste update: 01-11-2022 | 11:39 Zaaknummer: 2022201630 Datum delict: 02-07-2022 Plaats delict: Dordrecht

Zaterdag 2 juli in de vroege ochtend, 4.30 uur, is een woning aan de Willem Marisstraat in Dordrecht beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen en mensen met informatie of camerabeelden.