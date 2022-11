Bekladding - woning wethouder - Rotterdam-Oost

Omschrijving

Vandalen die je huis bekladden die met heftige leuzen terwijl je zelf in dat huis ligt te slapen. De plek waar je je veilig moet voelen aangetast en beklad. Het formele strafbare feit is een vernieling, maar het is natuurlijk zoveel meer dan dat. De impact is natuurlijk enorm. Dit voelt ontzettend bedreigend en intimiderend.



De politie is direct een onderzoek gestart. Dit onderzoek loopt al enige maanden en heeft al wel inzichten en informatie opgeleverd, maar nog geen aanhoudingen. De politie wil alles op alles zetten om alsnog tot aanhoudingen te komen en doet daarom opnieuw de oproep aan mensen die meer weten hierover om zich te melden. Uiteraard is ook direct na de bekladding een getuigenoproep gedaan, maar de bekladding heeft plaatsgevonden in de nacht aan een vrij afgelegen weg. De oproep nu richt zich dan ook vooral op mensen die iets gehoord hebben over deze bekladding en de betrokken verdachte of verdachten.



Als mensen meer weten, op watvoor manier dan ook, vragen wij hen die informatie met ons te delen. Als mensen dat liever anoniem of vertrouwelijk willen doen, kan dat ook.