Doorrijden na aanrijding - Jan Heijnsstraat - Tilburg

Op maandag 25 juli 2022 rond 11.30 uur wordt een 47-jarige vrouw op een oversteekplaats bij de Jan Heijnsstraat in Tilburg aangereden. De voetgangster had groen licht en mocht dus oversteken. De automobilist reed haar aan en liet de vrouw zwaargewond achter. Wij zoeken deze automobilist(e).

Omschrijving

De vrouw was er niet best aan toe. Een nog onbekende vrouw ontfermde zich over de vrouw. Toch lukte het haar later zelf om bij de huisarts te komen, die vervolgens meteen een ambulance belde. Inmiddels is het slachtoffer nog steeds aan het revalideren.

De bestuurder van de auto die haar aanreed, reed door. Vandaag vragen we uw hulp om hem of haar te kunnen vinden. Zo willen we weten welk merk en type auto het was waarmee de vrouw werd aangereden. Het enige dat de vrouw zich herinnert is dat het een grote, grijze auto was.