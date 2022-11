Overval - Havermarkt - Breda

In de vroege ochtend van zondag 6 november 2022 werd een casino-medewerkster op een gewetenloze manier gedwongen om geld van haar werkgever af te geven. De daders dreigden het broertje van de 27-jarige vrouw iets aan te doen als ze niet zou meewerken. Het speelde zich af in Breda. De man die de politie u kan tonen, intimideerde het slachtoffer. Hij zette haar onder druk door haar beelden te laten zien van zijn handlanger die zich bij het huis van haar broertje bevond. Beide daders maakten duidelijk dat ze een vuurwapen bij zich droegen.

Het 27-jarige slachtoffer had geen andere keus dan mee te werken. Nadat ze de afperser de gevulde koffer bezorgde en ze samen terugliepen naar haar auto, moest ze een kwartier in de auto blijven zitten. Ze mocht in die tijd nergens heen en niemand inschakelen, nog altijd onder dreiging van geweld tegen haar broertje.

Vanaf parkeergarage De Prins aan de Middellaan moest het slachtoffer in haar eigen auto naast de dader zitten terwijl die naar de Gravenstraat in het centrum van Breda reed. Vanaf daar moest het slachtoffer naar het casino aan de Havermarkt lopen. Hij gaf haar een roségouden rolkoffer mee en de opdracht die te vullen met geld uit de kluis. Anders zou zijn handlanger haar broertje iets aandoen. Ondertussen bleef de dader rondhangen bij een terras aan de straat de Haven.

Vragen

Neem alstublieft contact op met de politie als u iets weet of vermoedt over de man op de camerabeelden hierboven. Hij sprak Engels en Nederlands met een buitenlands accent. Hij had een jas aan van The North Face en droeg een Nike-trainingsbroek en -pet. Deze man vertrok, na een tweede autorit, lopend met de roségouden rolkoffer in de richting van het Achterom. Die koffer was zichtbaar zwaar doordat er behalve papiergeld ook veel munten in zaten. Onderling spraken de daders overigens in een voor het slachtoffer onbekende taal.

Tassen meegenomen

Behalve dat de vrouw werd afgeperst om geld van het casino mee te geven, werden ook haar eigen tassen afgepakt. Mogelijk heeft iemand die ergens gezien sinds die 6e november. Het gaat om een draagtas van het merk Ted Baker en om een zogenoemde clutch van Versace.

Getuigenopoep

De politie is op zoek naar een specifieke voorbijganger die mogelijk een belangrijke getuige is. Het gaat om een kale, brildragende man die op badslippers over de Gravenstraat liep. Bent u dat of weet u wie deze man kan zijn, laat het weten.

De rolkoffer heeft mogelijk een tijdje bij winkelcentrum Heksenwiel gestaan op 7 of 8 november, zo vertelde een getuige. Toen de politie er ging kijken, was die er niet. Wellicht heeft iemand de koffer meegenomen. Weet u daar iets over, meld het alstublieft.