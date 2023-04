woninginbraak - Waspikseweg - 's Gravenmoer

In de nacht van zondag 20 op maandag 21 september 2022 is een woning aan de Waspikseweg in ’s-Gravenmoer het doelwit van ten minste twee maar misschien wel drie inbrekers. Ze slaan op de vlucht als het alarm afgaat

Omschrijving

Rond 04.35 uur legt een camera vast dat een auto ,die vanuit de richting Waspik komt, stopt bij het huis. Twee mannen klimmen over het hek. Een van hen schijnt met een zaklamp. Ze lopen wat heen en weer rondom het huis en gooien dan met een klinker aan de achterzijde een ruit van een schuifpui in. in, Hierdoor gaat het luide alarm af. De inbrekers schrikken hier kennelijk van want ze slaan direct op de vlucht.