Bankpasfraude - Ameidewal - Helmond

Omschrijving

Het slachtoffer is op zaterdag 13 augustus net na de lunch telefonisch benaderd door een zogeheten "bankmedewerker". De man aan de telefoon gaf aan bij een bank te werken en hij ging iemand langs sturen om haar bankpasjes op te halen. De oplichter vroeg ook of mevrouw sieraden en cash geld in haar woning had liggen. Vervolgens kreeg het slachtoffer een code die zij kon doorgeven aan diegene die aan de deur kwam. Banken doen dit nooit!

Signalement:

- lichte haarkleur

- blank

- goed verzorgd

- korte broek

- flink postuur

De vrouw had al eerder een brief gekregen van de bank dat haar bankpas aan vervanging toe was, dus heel gek vond ze het op dat moment niet. Helaas is het slachtoffer in de sluwe praatjes van de oplichter getrapt en door de man op de foto is er meerdere keren met haar pinpas gepind. Herkent u deze man of hebt u meer informatie? Laat het aan ons weten via de opsporingstiplijn 0800-6070. Dat kan uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).