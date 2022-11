Explosie bij appartement - Kapelaan Koopmansplein - 's-Hertogenbosch

Omschrijving

De explosie vond plaats rond 01.30 uur. Door de klap van de explosie raakte de deur zwaar beschadigd en ontstond schade aan de hal van het appartement. De bewoner van het appartement raakte niet gewond. Wat voor explosief materiaal er werd gebruikt en wat mogelijk de achtergrond van dit incident is wordt onderzocht. De forensische recherche deed ter plaatse onderzoek. We hoorden mogelijke getuigen en gingen op zoek naar camerabeelden uit de omgeving om duidelijk te krijgen wat er was gebeurd. Eventuele beelden worden door ons op bruikbaarheid onderzocht. Hoe de dader of daders het complex zijn binnengekomen is vooralsnog niet duidelijk.



Getuigen en camerabeelden

Wij zijn op zoek naar de dader(s) en kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Misschien heeft u iets gezien in die buurt rond 1.30 uur? Mogelijk heeft u een bewakingscamera en is daar iets op te zien dat ons kan helpen? Weet u meer waarom juist dit appartement doelwit was? Neem dan contact met ons op om uw informatie te delen. Bel de Opsporingstiplijn 0800-6070 of eventueel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000, als u liever uw naam niet zegt.