Zware mishandeling - Hoofstraat - Best

Een schokkend geweldzaak. Het is een zware mishandeling van een jongen die met een vriend en vriendin op stap was in Schijndel.

Omschrijving

De jongen waagde het om iets tegen een ander groepje jongens te zeggen die een fietsenrek aan het vernielen waren. Het resultaat voor hem is een veelheid aan klappen en trappen. Ook de vriend en vriendin moeten het ontgelden. Het gaat allemaal erg snel. We zoeken vijf daders, die van de officier van justitie een week de tijd krijgen om zich te komen melden. Doen ze dat niet, dan laten we ze volgende week wel herkenbaar zien. Het is aan jullie. Meld jezelf. Ga naar de politie, of bel 0800 6070. Ook als u weet wie dit zijn!