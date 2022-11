Inbraak woning Punt Sniep

Op maandagmiddag 20 juni omstreeks 15:30 uur komt één van de bewoners van een appartement in Diemen thuis na haar werk. Als zij in de keuken komt, ziet zij dat het aanrecht leeg is; inbrekers hebben zelfs het koffiezetapparaat, de melkopschuimer en de standaard met koffiecupjes weggenomen. Dan blijken er nog veel meer van haar eigendommen te ontbreken, zoals merkschoenen en -tassen, een koffer, een stofzuiger, sieraden en zonnebril. Het is overduidelijk: er is bij haar ingebroken. De politie deelt beelden van de drie vrouwelijke verdachten. Kijkt u mee?

Omschrijving

Signalementen

NN1 is de vrouw met de zwarte pet, bruine broek met witte gympen; lang donker haar. NN2 is de vrouw met de bruin/zwarte jurk en beigekleurige schoenen, lang haar met donkere uitgroei. NN3 is de vrouw met de roze pet, geheel in zwarte kleding, lang donker haar

Vragen

Herkent een van de drie verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.