Verdachte poging overval pizzeria Zonnelaan Groningen gezocht

De politie is op zoek naar een jongeman die op 17 oktober 2022 een pizzeria in Groningen probeerde te overvallen. Hij kwam omstreeks 22:00 uur de zaak binnenlopen en bedreigde medewerkers van de pizzeria met een mes. Deze weten zichzelf in veiligheid te brengen waarop de dader de zaak verlaat. De verdachte is nog voortvluchtig. Daarom publiceren we de beelden van de overval in de hoop dat iemand de jongeman herkent.

Aanstaande dinsdagavond 29 november tonen we beelden van de overval van een pizzeria aan de Zonnelaan in de uitzending van Opsporing Verzocht. De dader dreigde tijdens de overval met een groot keukenmes en voor de medewerkers was dit een incident met veel impact. Hoewel er geen gewonden vielen, had het ook heel anders kunnen aflopen. Tot op heden heeft de politie nog geen verdachte aangehouden. Daarom vragen we extra aandacht in de hoop dat iemand deze jonge man herkent. Weet u wie deze jonge man is? Neem dan contact met ons op. Dat kan natuurlijk ook anoniem. Lees hieronder het hele bericht, waarin we ook het signalement en beelden van de jongen delen.

Omschrijving

Op het moment dat de poging tot overval gepleegd wordt, zijn er vier medewerkers in de pizzeria aan het werk. Twee medewerkers zijn in het magazijn en twee medewerkers staan aan de balie en in de keuken. Zodra de dader de zaak binnenloopt, pakt hij uit zijn broekzak een keukenmes van ongeveer 30 centimeter. Hiermee loopt hij op één medewerker af, die op dat moment bij de balie staat. De medewerker vlucht naar het magazijn, net als zijn collega. Eenmaal in het magazijn weten de vier medewerkers het pand via de achterzijde te verlaten. De dader rent achter de medewerkers aan met het mes. Maar zodra de medewerkers door de achterdeur naar buiten gaan, draait de dader zich om en vlucht hij via de ingang het pand weer uit. Hij maakt hierbij geen buit.

Signalement

De dader is een jongeman van ongeveer 16 á 17 jaar. Hij heeft een getinte huidskleur. Hij droeg op het moment van de overval een lichte jas met daaronder een grijze capuchontrui. Hij had een blauwe Albert Heijn tas bij zich en dreigde met een keukenmes. Nadat het personeel van de pizzeria zichzelf in veiligheid heeft gebracht, vlucht de dader via de Zonnelaan op een fiets in de richting van de Eikenlaan.

Grote impact

Voor de medewerkers was dit een incident met veel impact. De dreiging met het keukenmes was serieus en had heel anders kunnen aflopen. De politie heeft na de overval een getuigenoproep gedaan. Hierop zijn geen concrete tips binnengekomen, die hebben geleid tot een herkenning van de verdachte. Daarom delen we nu de beelden van de overval en we hopen dat iemand de man herkent aan bijvoorbeeld zijn kleding, zijn houding, het gebuikte mes of zijn bewegingen.

Heeft u tips? Herkent u de verdachte? Deel uw informatie via bovenstaand tipformulier of via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. U kunt uw informatie ook anoniem met ons delen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.