Vernieling snoepautomaat op station Sloterdijk

In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 mei 2022, rond 02.30 uur, vernielen twee vermoedelijk jonge verdachten een snoepautomaat in de stationshal op Station Sloterdijk. De automaat wordt door het duo opengebroken, vernield en geplunderd. De twee verdachten die hiervoor verantwoordelijk zijn, krijgen twee weken de kans zichzelf bij de politie te melden. Doen ze dat niet, dan worden de beide verdachten herkenbaar getoond.

Omschrijving

De schade van deze specifieke vernieling, waar deze twee mannen van verdacht worden, is fors en bedraagt ruim € 10.000.

In het voorjaar van dit jaar moesten, in één maand tijd, ook enkele andere snoep- en frisdrankautomaten op station Sloterdijk het ontgelden, met een totaalbedrag van 50.000 euro aan schade. Het getoonde duo wordt hier niet van verdacht. Deze incidenten zijn erg vervelend voor de eigenaar van de automaten, de NS en de reizigers, die opdraaien voor de schade én hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van de automaten.

Signalementen

De verdachten kunnen als volgt worden omschreven:

Signalement NN1:

- jonge man

- lichte huidskleur

- donkere kleding

- donkere pet met NY-logo

- donkere handschoenen

Signalement NN2:

- jonge man

- lichtgetinte huidskleur

- donker haar, opgeschoren aan zijkant

- donker Adidas trainingsjack

- donkere broek

Vragen

Ben jij een van de verdachten? Meld jezelf dan zo snel mogelijk bij de politie. Heb je informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.