Wie herkent deze man?

Op vrijdag 2 september jl. is een 81-jarige vrouw uit Schagen het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. De man die uiteindelijk geld opneemt van de bankrekening van de vrouw is vastgelegd op camera. Kent u of herkent u deze man? Meld het bij de politie.

Vragen

- Kent u of herkent u deze man?

- Herkent u zichzelf in de beelden?

- Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022184413