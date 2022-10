Ontploffing snackbar Big Mo

Zondagavond 9 oktober rond 23.30 uur kreeg de politie melding van een brand aan de Seinedreef in Utrecht. Ter plaatse bleek dat het om een brand ging bij de snackbar en cafetaria Big Mo aan de Seinedreef. Twee dagen later was er een explosie voorafgegaan bij de snackbar. De recherche zoekt getuigen.

Omschrijving

De brandweer wist te voorkomen dat er heel veel schade ontstond. Uit onderzoek bleek dat er vermoedelijk sprake is geweest van brandstichting. Er had lichte vlamvorming plaatsgevonden aan de onderzijde van de voorzijde van de cafetaria. Uit onderzoek is gebleken dat een onbekende persoon, vermoedelijk een man, op het genoemde tijdstip vermoedelijk een brandbare vloeistof tegen de gevel van de cafetaria heeft gespoten en die vervolgens in brand heeft gestoken. De man is na zijn actie hard weggerend. De schade is beperkt gebleven tot lichte roetschade. Bij de brand is vermoedelijk een brand versnellende vloeistof gebruikt, denk daarbij aan benzine. Agenten roken op de locatie een scherpe benzinelucht.

Woensdagnacht 12 oktober omstreeks 00:30 uur, (kort na middernacht), kreeg de politie melding van een explosie - brand aan de Seinedreef in Utrecht. Ter plaatse bleek dat het om een brand ging bij de snackbar en cafetaria Big Mo aan de Seinedreef. Aan de brand is vermoedelijk een explosie voorafgegaan. Een getuige meldde later aan de politie dat hij eerst een harde knal hoorde, gevolgd door een brand.



De getuige meldde dat kort na de explosie na het ontstaan van de brand twee mannen op een scooter zag wegrijden. Een type is niet bekend.



Uit onderzoek is vastgesteld dat de explosie is veroorzaakt door een explosie waarbij het zeer aannemelijk is geweest dat die opzettelijk heeft plaatsgevonden. Er is niet van een technisch mankement gebleken.