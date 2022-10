Woning beschoten Druifstraat

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een beschieting in de Utrechtse wijk Ondiep in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober.

Omschrijving

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober vond het schietincident plaats. Hierbij werd een woning in de Druifstraat geraakt. De politie doet onderzoek naar dit schietincident. Daarvoor komt de politie graag in contact met mensen die meer hebben gezien of gehoord. Ook camerabeelden kunnen van belang zijn in het onderzoek en wil de politie graag hebben.

Heeft u meer informatie of beelden? Neem dan contact op via 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000.