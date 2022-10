Verdachten gezocht van woningoverval

Omschrijving

Op woensdag 31 augustus 2022 rond 09:40 uur kwam bij de politie een melding binnen van een woninginbraak op de Prins Hendriklaan te Overveen. De bewoner die op zijn zolder zat te werken, hoorde beneden geluid en ontdekte daar twee onbekende mannen. Het slachtoffer werd daarna door de inbrekers bedreigd en mishandeld en liep hierbij letsel op. De daders gingen lopend ervandoor.



Na onderzoek heeft de politie camerabeelden van de verdachten veilig kunnen stellen. Zij zijn hier duidelijk op te zien. Herkent u één of beide verdachten? Heeft u deze mannen in de ochtend van 31 augustus gezien en nog niet gesproken met de politie? Of heeft u andere waardevolle informatie over deze zaak? Dan vragen wij u contact op te nemen met de recherche via de Opsporingstiplijn, 0800-6070. Deelt u uw informatie liever anoniem dan kan dat via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Ook kunt u de tips direct delen via het tipformulier.