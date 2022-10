Wie herkent deze mannen?

Omstreeks 07.50 uur ging een medewerker via de achteringang aan de Judith Leysterstraat het winkelpand binnen, toen hij van achteren door meerdere personen werd benaderd. Hij werd bedreigd en moest op de grond gaan liggen. Toen een andere werknemer bij de winkel aankwam, ontstond er bij de achterdeur een korte worsteling met één van de daders. Daarop besloten de verdachten er snel vandoor te gaan zonder iets te hebben buitgemaakt in de winkel. Twee verdachten vertrokken op een donkerkleurige scooter en één verdachte op een fiets in de richting van de Terborchlaan. De politie werd gealarmeerd en heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten. Ze zijn niet meer aangetroffen.

Vragen

-Herkent u deze mannen? Wellicht in combinatie met elkaar.

-Herkent u zichzelf in de beelden?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de recherche in Alkmaar via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022050565