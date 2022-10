Wie herkent deze scooterbestuurder?

Laatste update: 05-10-2022 | 16:47 Zaaknummer: 2022198884 Datum delict: 08-06-2022 Plaats delict: Haarlem

De politie is op zoek naar een scooterbestuurder nadat deze is doorgereden na een ongeval met een voetgangster. Het ongeval vond op woensdag 8 juni rond 16:50 uur plaats op de Zuidpolderstraat in Haarlem. Herkent u de man of heeft u meer informatie over de bestuurder? Neem dan contact op telefoonnummer 0800-6070, bel anoniem met 0800-7000 of gebruik het tipformulier.