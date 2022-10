Wie is deze overvaller?

De politie doet onderzoek naar de overval op een supermarkt aan de Engelenburg in Haarlem op 19 september 2022. De dader is door verschillende camera’s in de buurt gefilmd. Wie herkent deze man of heeft meer informatie over deze zaak? Neem contact op met de politie via de Opsporingstiplijn (0800-6070), bel anoniem met 0800-7000 (M.) of gebruik het onderstaande tipformulier.

Omschrijving

Op maandagavond 19 september komt rond 21:45 uur, vlak voor sluitingstijd, een man de supermarkt aan de Engelenburg in Haarlem binnenlopen. Hij loopt direct naar de kassa en duwt de cassière aan de kant. Hij dreigt met een mes en wil dat de kassa opengaat. Het duurt hem te lang en uiteindelijk trekt de overvaller de kassalade los en vlucht de winkel uit. Hij rent rechtsaf de promenade op en vertrekt via het Sprieldersplein. Het personeel van de winkel blijft ongedeerd, maar aangeslagen achter.



De overvaller heeft een opvallende jas aan, van de bezorgdienst Deliveroo, en draagt een mondkapje. Hij lijkt op de beelden ook een baardje te hebben. Waarschijnlijk heeft hij ervoor langer in de buurt rond gelopen.



Wie herkent deze overvaller? Heeft u deze persoon in de buurt gezien op die avond en nog niet gesproken met de politie? Of heeft u andere waardevolle informatie over deze zaak? Dan vragen wij u telefonisch of via het tipformulier contact op te nemen met de politie.