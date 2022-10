Explosie café – Kleine Gartmanplantsoen – Amsterdam

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 augustus 2022 vond bij een café aan het Kleine Gartmanplantsoen een zware explosie plaats. De politie is dringend op zoek naar twee verdachten en deelt daarom beelden van het incident.

Omschrijving

Rond 04.20 uur die nacht verschenen twee mannen voor de ingang van het café. Eén van de mannen rommelde wat onder zijn jack en haalde een plastic tas tevoorschijn. Met de inhoud van de tas gingen de twee daarna aan de slag bij de deur. Het is maar goed dat het personeel dan al een paar uur was vertrokken, want de explosie die volgde, was enorm. De mannen vluchtten na de explosie weg over het Leidseplein.

Toedracht

Wat de mannen met de explosie wilden bereiken is niet duidelijk en wordt onderzocht. De gevolgen voor de eigenaar van het café zijn groot, zeker financieel. Op last van de gemeente is het café namelijk bijna twee maanden dicht geweest.

Bestuurder taxi

De recherche wil weten wie de twee verdachten op beeld zijn. Daarnaast komt het onderzoeksteam graag in contact met de bestuurder van een donkere taxi bij wie de mannen die nacht in de auto zaten.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.