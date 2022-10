Explosie café – Lange Leidsedwarsstraat – Amsterdam

Omschrijving

Rond 08.45 uur die ochtend stapte de man in de Lange Leidsedwarsstraat van zijn rode scooter en liep naar het café. Daar stond een pakketbezorger op het punt iets af te leveren. Samen met een medewerker van een ander café had de bezorger al snel door dat hij beter op afstand kon blijven. Op klaarlichte dag vlakbij andere mensen bracht de man namelijk een explosief tot ontploffing. De bezorger liep hierbij door de harde klap oorsuizen op.

Informatie delen

