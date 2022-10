Man met dreadlocks verdacht van oplichting en pinnen met een gestolen bankpas

Donderdag 4 augustus 2022 wordt een zoveelste oudere dame het slachtoffer van een gewiekste babbeltruc. De man die bij haar aan de deur komt, een zogenaamde bankmedewerker, pint even later voor bijna 5000 euro aan kleding in een luxe kledingwinkel aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Wie kent of herkent hem aan de hand van deze goede beelden?

Omschrijving

Babbeltruc

Een 78-jarige vrouw, woonachtig in de Pijp in Amsterdam, wordt telefonisch opgelicht. Ze denkt dat ze met haar bank te maken heeft, maar in werkelijkheid zijn het criminelen die op haar geld uit zijn. Nadat haar bankpas ‘uit veiligheidsoverwegingen’ bij haar woning is opgehaald door de verdachte, shopt hij even later voor bijna 5000 euro met diezelfde bankpas.Die betaling is vermoedelijk gedaan terwijl het slachtoffer nog aan de telefoon hing met de oplichter.

Verdachte

In deze zaak is er sprake van een verdachte. De recherche gaat ervan uit dat deze verdachte zowel de man is die bij het slachtoffer aan de deur is gekomen om haar bankpas op te halen, als de man die bij een luxe kledingzaak aan kleding afrekent met diezelfde pas. De man kan als volgt worden omschreven:

- man

- licht getint;

- eind twintig;

- ongeveer 1.68 meter lang;

- slank postuur;

- dreadlocks;

- donkerbruine ogen;

- donkerblauwe trui met o.a. de letters MA.

Trap er niet in!

Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! Praat met ouderen in uw omgeving over deze werkwijzen en oplichtingspraktijken. Banken vragen nooit om uw gegevens en vooral niet om uw pincode. Vertrouwt u het niet? Bel direct de politie en verwittig een bekende.

Vragen

Herkent u de man met dreadlocks op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.