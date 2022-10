Schietincident Buikslotermeerplein - wie verstopt hier het bewijsmateriaal?

In de ochtend van woensdag 18 mei 2022 worden meerdere personen op en rondom het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord opgeschrikt door een schietincident. De politie toont deze week beelden van een verdachte die kort na dit schietincident goederen probeerde te verstoppen, die bij het schietincident in Noord betrokken waren. Wie kent of herkent deze man?

Omschrijving

De ochtend van het schietincident krijgt de meldkamer in Amsterdam al snel meerdere telefoontjes binnen van mensen die zeggen dat er, ter hoogte van het parkeerterrein P3, gevochten en geschoten wordt. Drie donker getinte mannen, allemaal in het donker gekleed, zouden hierbij zijn weggerend in de richting van de IJ-doornlaan en de Slufter, om daarna met hoge snelheid in een zwarte Seat Leon weg te rijden. Meerdere hulpverleners begeven zich met spoed naar het parkeerterrein. De inmiddels gevluchte slachtoffers worden later in de omgeving aangetroffen. Eén man bleek door een kogel te zijn geraakt.

Schoorlstraat

Kort hierna, ongeveer een kilometer verderop, trekt op de Schoorlstraat een hard optrekkende auto de aandacht van omstanders en buurtbewoners. Daar stapt een nog onbekende man uit het voertuig. Hij loopt vervolgens een binnentuin in, verdwijnt in de bosschages en komt kort erna er weer uit. De man loopt daarna met lege handen weer terug, in de richting van de IJdoornlaan. Na onderzoek, onder meer door een speurhond, werden op die precieze locatie meerdere goederen aangetroffen, die bij dit schietincident zijn gebruikt. De politie deelt beelden van deze verdachte. Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt nog onderzocht. Wie kent of herkent hem?

Signalement

De man op de beelden kan als volgt worden omschreven:

Man

Slank postuur

Donker getinte huidskleur

Ongeveer 20 tot 30 jaar oud

Ongeveer 180 cm lang

Heeft kort kroeshaar met inhammen

Droeg een donkerblauw vest of trui met een wit logo links op de borst en een donkerblauwe of zwarte (jogging) broek

Vragen

Ondanks uitgebreid onderzoek door de recherche, heeft het team nog vele vragen open staan. Wie kent of herkent de persoon op de getoonde beelden? Ook andere informatie over dit incident kan van groot belang zijn. Wie zijn er bijvoorbeeld betrokken bij of verantwoordelijk voor dit schietincident? En wat is hiervan de aanleiding geweest? Heeft u informatie? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.