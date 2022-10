Steekincident Amsterdam Centraal

In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 september 2022 is een 20-jarige man bij treinstation Amsterdam Centraal ter hoogte van de taxistandplaats gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft beelden van twee verdachten en is dringend op zoek naar hun identiteiten.

Omschrijving

Het slachtoffer was die nacht omstreeks 04.30 uur samen met een vriend onderweg naar Amsterdam Centraal. Aan de zijkant van het station troffen zij in de fietstunnel een groep jongens die vervelend gedrag vertoonde richting de langsfietsende mensen. Ter hoogte van de taxistandplaats raakte het slachtoffer en zijn vriend in conflict met de groep jongens. Op een gegeven moment werd de ruzie fysiek en raakte de vriend van het slachtoffer in gevecht met één van de jongens, verdachte 1. Verdachte 1 sloeg en schopte hem. Het slachtoffer begon vervolgens spullen te gooien naar verdachte 1 en werd toen door verdachte 2 geslagen, dat dacht hij in ieder geval. Hij viel, maar stond vervolgens weer op en probeerde - net als zijn vriend - te vluchten. Tijdens het vluchten rende de groep jongens lachend achter hem aan. Pas in het station merkte het slachtoffer dat hij niet geslagen, maar gestoken was. Ondanks het feit dat de jongens het slachtoffer en zijn vriend achtervolgden, wisten ze ze toch af te schudden en om hulp te vragen.

Het slachtoffer is behoorlijk gewond geraakt bij het steekincident. Hij werd namelijk in zijn buik gestoken, kon niet eten en moest een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven.

Signalement verdachten

De confrontatie tussen het slachtoffer, zijn vriend en de groep is op beeld vastgelegd. Verdachte 1 en verdachte 2 horen bij een groep van zes mannen, maar op de beelden is alleen duidelijk te zien dat zij geweld tegen het slachtoffer en zijn vriend gebruiken.

Signalement verdachte 1:

- Man;

- Rond de 30 jaar oud;

- Licht getinte huidskleur;

- Donkere baardgroei;

- Zwart, kort, opgeschoren haar;

- Normaal postuur;

- Donkerkleurig shirt met lange mouwen;

- Blauwkleurige spijkerbroek;

- Donkerkleurige schoenen;

- Donkerkleurige (sport)tas.

Signalement verdachte 2:

- Man;

- Rond de 25 jaar oud;

- Licht getinte huidskleur;

- Baardgroei;

- Zwart, kort, opgeschoren haar;

- Normaal tot forser postuur;

- Donkerkleurig t-shirt met korte mouwen;

- Grijskleurige broek met scheuren ter hoogte van de knieën;

- Donkerkleurige schoenen.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.