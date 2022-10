Plaatsen handgranaat Weteringschans

Omschrijving

Gevaar

Gelukkig heeft de handgranaat geen schade aangericht, maar het had ook zo maar anders kunnen aflopen, met name voor de schoonmaker die het voorwerp in de handen heeft gehad. De toedracht en aanleiding van dit incident wordt nog onderzocht. Wel is er grote ongerustheid over dit soort levensgevaarlijke praktijken. Of het nou om horecagelegenheden, andere ondernemingen of woningen zijn: de gevaarsetting voor medewerkers, omstanders en bewoners is gigantisch. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten zo snel mogelijk worden gestopt.

Signalement

Het signalement van de verdachte:

Man;

Normaal postuur;

Droeg een lange broek, vest of jas met capuchon, een muts, zonnebril en een sjaal voor zijn mond.

Vragen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.