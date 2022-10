Diefstal kluis Stadhouderskade

Op 31 juli 2022 wordt een 87-jarige vrouw, woonachtig in het centrum van Amsterdam, het slachtoffer van een babbeltruc. De zogenaamde nieuwe buurvrouw komt bij haar aan de deur om kennis te maken. Maar terwijl het slachtoffer aan de praat wordt gehouden, gaan andere personen die woning in. Zij hebben de slaapkamer doorzocht en hebben de waardevolle spullen hebben meegenomen, waaronder een kluis. De politie deelt beelden van twee verdachten die even later met deze kluis over de Stadhouderskade lopen. Wie kent of herkent ze?

Omschrijving

Pas later merkt het slachtoffer dat haar slaapkamer overhoop is gehaald en dat enkele sieraden en haar kluis, met daarin cash geld en belangrijke, waardevolle papieren, is weggenomen.

Signalementen

De twee mannen kunnen als volgt worden omschreven:

- man

- ongeveer tussen de 20 en 40 jaar oud

- licht getinte huidskleur

- kort, donker haar met gezichtsbeharing

- fors corpulent postuur

- draagt een ¾ spijkerbroek

- draagt een grote maat LEVI’s shirt en rode opdruk

- draagt witte lage sneakers

- man

- slank postuur

- lichte huidsleur

- mogelijk donkerkleurig snorretje

- draagt een petje op zijn hoofd

- draagt een jeans met een donkerkleurige jas/vest

- draagt een tasje of telefoonhouder kruislings over zijn schouder

- duwt de kluis, bedekt met een kleed, over de stoep

De nieuwe buurvrouw

Van de vrouw die in de woning is geweest, zijn geen beelden. Wel wist het slachtoffer op te merken dat het hier mogelijk om een man zou kunnen gaan, die verkleed en opgemaakt als vrouw. Deze verdachte had een mannelijke bouw en was erg opvallend opgemaakt met heel veel make-up, een dikke zwarte eyeliner en grote, getekende lippen. Verder kan de verdachte als volgt worden omschreven:

- Licht getint

- Slank postuur

- Licht kleurige hoed, vermoedelijk blauw

- Droeg klompschoenen en een beige jurk

Vragen

Wie herkent de twee mannen of heeft hen die dag misschien zien sjouwen met een grote, zware kluis als de kluis op de beelden? Of heeft er iemand meer informatie in deze zaak, bijvoorbeeld over de gestolen goederen of andere betrokkenen? Bijvoorbeeld over de vrouw die in de woning is geweest, met de opvallende details van haar signalement? Of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.