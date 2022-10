Woningoverval Jacques Urlusplantsoen Leiden

Omschrijving

Nadat er op de voordeur werd geklopt en de bewoner open deed, drongen er twee mannen de woning binnen. De bewoner werd meerdere malen geschopt en geslagen, waaronder tegen zijn hoofd. De bewoner werd vervolgens door één man in bedwang gehouden, terwijl de andere man verder de woning in ging. De bewoner werd beroofd van diverse goederen, waaronder zijn iPhone, dure sieraden, tassen en parfumflessen. De iPhone, tassen en parfumflessen zijn later in de buurt teruggevonden, de sieraden niet. De daders verlieten na enkele minuten de woning. Onduidelijk is in welke richting zij zijn gegaan. Uit onderzoek bleek dat er drie mannen bij deze woningoverval betrokken waren.