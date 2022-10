Brandstichting Chicagostraat Den Haag

Op zaterdag 6 augustus rond 02.40 uur werden er in de Chicagostraat in Den Haag twee scooters in de brand gestoken.

Omschrijving

Deze scooters stonden op de stoep voor een woning. Bij deze brand liep een woning aan de Chicagostraat en drie geparkeerde auto's aanzienlijke schade op. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die de scooters in brand steken. Op het moment dat de scooters in brand werd gestoken lagen er in de woning een gezin met vier kleine kinderen te slapen. Ze zijn ontzettend bang geweest en de buurt is enorm geschrokken.