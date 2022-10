Straatroof Ganzevoetpad Zoetermeer

Omschrijving

Het Ganzevoetpad is gelegen in de wijk Rokkeveen. De 87-jarige vrouw wordt van achteren door een onbekende man zeer hardhandig aan haar tas getrokken. Door het harde trekken valt de vrouw hard op de grond. De man rent met de tas weg in de richting van het tunneltje ter hoogte van het Perobahout en gaat het Floriadepark in. Een getuige is achter de straatrover aangefietst en die heeft daardoor de tas van het slachtoffer laten vallen. Door de val heeft het slachtoffer haar schaambeen gebroken en is daardoor opgenomen in een zorgpension. Ze kan niet lopen van de pijn en is aan bed of stoel gekluisterd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de straatrover.