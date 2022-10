Woningoverval 'Y' gebouw Den Haag

Op zaterdag 16 juli rond 14.00 uur is een appartement in het 'Y' gebouw aan het Stationsplein in Den Haag overvallen.

Omschrijving

Rond dat tijdstip werd er bij een 29-jarig slachtoffer aangebeld. Toen het slachtoffer door het kijkgaatje van haar voordeur keek zag zij een man met een DHL-jas en een pakketje. Toen het slachtoffer de deur open deed werd ze direct door deze man vastgepakt en de gang ingeduwd. De overvaller pakte een mes en maakte steekbewegingen in de richting van het gezicht van het slachtoffer. Ze probeerde het mes te ontwijken en raakte daarbij gewond aan haar hand. Het slachtoffer viel achterover verder de gang in en ziet ze nog een tweede man in de gang staan. Nadat de andere bezoekers in de woning begonnen te gillen en te schreeuwen renden de twee woningovervallers weg. De overval lijkt een gerichte actie te zijn geweest. Het slachtoffer is nog erg bang want ze weet nog steeds niet waarom zij juist werd uitgekozen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.