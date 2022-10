Fietsster gezocht Station Delft Campus

Omschrijving

Hier is een tot nu toe onbekende vrouw op een fiets mogelijk getuige van geweest. De fietsster is die avond bij die fietstunnel aangesproken door een andere vrouw vanwege een incident. De nog onbekende fietsster ontfermde zich over deze vrouw. Het is goed mogelijk dat de fietsster zich dat nog kan herinneren. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar deze fietsster. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.