Straatroof Gantellaan Monster

Op zondagavond 14 augustus rond 21.40 uur liep een mevrouw met haar gezin over de Gantellaan in Monster.

Omschrijving

Zij had twee tassen aan haar schouders. Op een gegeven moment werd een van haar tassen hardhandig van haar schouder gerukt. Toen zij omkeek zag zij twee mannen wegrennen. Een van de mannen had haar tas in zijn hand. Het slachtoffer en omstanders renden achter de mannen aan. De man met de tas van de vrouw werd later aangehouden, de andere man wist te ontkomen. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar de tweede verdachte. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze straatrover.