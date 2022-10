Woningoverval Konijnenlaan Wassenaar

Omschrijving

Bij deze woningoverval is niet alleen de bewoonster maar ook haar drie huisschilders die bij haar aan het werk waren vastgebonden. De drie overvallers hebben daarna het hele huis doorzocht en zijn er met de buit waaronder sieraden vandoor gegaan. Rond 09.20 uur zijn de overvallers weer vertrokken met de bedrijfsbus van de schilders. Die is later weer teruggevonden op de Menkenlaan in Wassenaar. Daarna zijn de overvallers overgestapt in een kleine donkere personenauto en rechtsaf via de Menkenlaan in de richting van de N44 gereden. In de uitzending een getuigenoproep.