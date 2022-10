Woningoverval Van Randwijkstraat Leiden

Omschrijving

Toen het slachtoffer bij zijn voordeur stond werd hij plotseling op zijn hoofd geslagen en werd een neklem aangelegd. Het slachtoffer werd ook meerdere keren geslagen met de kolf van een vuurwapen. Het slachtoffer wordt gedwongen zijn woning in te gaan en het huis wordt door de mannen doorzocht. Als het slachtoffer ook nog een schop op zijn hoofd krijgt raakt hij buiten bewustzijn. De mannen vertrekken op een scooter die later in de Beethovenlaan in Leiden wordt teruggevonden. Uit onderzoek is gebleken dat de nacht daarvoor ook al twee mannen voor de deur van deze woning hebben gestaan, toen werd de deur niet opengedaan. Hier was toen een derde man bij aanwezig. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de drie mannen.