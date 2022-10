Wie weet meer over de ontvoering van een Chileense man?

De 41-jarige Chileen was tijdelijk in Nederland vanwege werk. Op 7 september 2022 is hij op Rotterdam CS waar hij bij een aantal mannen in de auto stapt. Die mannen brengen hem over naar een woning in Den Haag waar hij twee weken tegen zijn wil wordt vastgehouden en mishandeld. De politie zoekt mensen die op watvoor manier dan ook meer weten over deze ontvoering en mishandeling.

Omschrijving

Maandag 26 september in de ochtend werd een man door medewerkers van de Gemeente Den Haag een politiebureau in Den Haag binnen binnengebracht. Zwaar gewond. Hij vertelt aan politiemedewerkers dat hij sinds woensdag 7 september ontvoerd is geweest en mishandeld. De politiemedewerkers laten een ambulance komen voor zijn letsel. Er waren diverse brandwonden te zien, maar in het ziekenhuis blijkt dat hij ook een gebroken rug en heup heeft.

De man wordt overgebracht naar een ziekenhuis waar hij van de 26e september tot 12 oktober opgenomen is geweest. Inmiddels heeft het slachtoffer het ziekenhuis verlaten. Hij zal nog wekenlang herstel nodig hebben. Het slachtoffer is een 41-jarige Chileen, die tijdelijk in Rotterdam was voor zijn werk. Het slachtoffer kende zijn ontvoerders niet en kan ons niet vertellen waarom hij ontvoerd is. Hij gaf aan dat de ontvoerders geld wilden hebben.



Het slachtoffer kwam op woensdag 7 september 2022 om half negen 's avonds aan op het CS Rotterdam. Daar is hij in een lichtgrijze auto met daarin drie mannen gestapt en werd hij meegenomen naar Den Haag. Eenmaal in Den Haag werd hij vastgehouden in een woning. Na twee weken tegen zijn wil vast gehouden en mishandeld te zijn, wist de man te ontsnappen door van de derde etage uit het raam van een woning te springen. In de wijk Moerwijk klampt hij zich vast aan een paar Gemeentewerkers welke hem naar het dichtstbijzijnde politiebureau brengen.



Uit het onderzoek is gebleken dat de woning waar hij uit is gesprongen vermoedelijk in de omgeving van de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat en de Betje Wolffstraat moet staan. De politie is benieuwd of getuigen de man uit het raam hebben zien springen en ons meer kunnen vertellen vanuit welke woning dat was. Of mensen die de man hebben zien lopen, vlak na deze sprong. Het slachtoffer heeft donker haar en een kort baardje. Toen hij zich op 26 september bij het politiebureau in Den Haag meldde, droeg hij een grijze broek, een grijze trui en zwarte sokken. Hij liep moeilijk door zijn verwondingen. Heeft iemand het slachtoffer gezien op die 26e september in Den Haag?



Een heftige zaak die we heel graag willen oplossen, maar daar hebben we de hulp van het publiek hard nodig. Mensen met camerabeelden, bijvoorbeeld in de omgeving van de wijk Moerwijk in Den Haag. Maar ook mensen die mogelijk meer weten over de achtergrond. Ook zoekt de politie getuigen die de man op 7 september in Rotterdam hebben gezien nabij Rotterdan CS en getuigen die hem 26 september hebben gezien in Den Haag.

Zijn er mensen die andere informatie hebben die kunnen helpen deze zaak op te lossen? Neemt u dan contact op met de politie eenheid Rotterdam via de gratis opszporingstiplijn 0800-6070 of via meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000