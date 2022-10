Wie weet meer over woningoverval en gijzeling Rotterdam

In een woning aan de Overijselsestraat in Rotterdam heeft op 20 oktober een woningoverval plaatsgevonden. In de woning waren op dat moment twee vrouwen aanwezig, die beiden lichtgewond raakte. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Rond 00.45 uur drongen twee mannen de woning binnen. De twee vrouwen werden vastgebonden en met een vuurwapen bedreigd. De mannen doorzochten het huis en gingen er met onder meer een sieraad vandoor. De bewoners bleven verbouwereerd en ontdaan achter. De daders gingen er in een personenauto vandoor.



Gegijzeld

Uit het onderzoek dat direct werd opgestart, bleek dat voorafgaand aan de overval een familielid van de slachtoffers van de overval korte tijd in Rotterdam gegijzeld was. Dit familielid werd in de buurt van de Sommelsdijkstraat/Slinge in een auto getrokken en beroofd. Na een paar uur werd hij weer losgelaten. Hij raakte lichtgewond. De politie onderzoekt een eventueel verband tussen de gijzeling en overval.



Getuigen en beelden gezocht

Wie de daders voorafgaand of na de overval heeft gezien of andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, wordt gevraagd te bellen. Dat geldt uiteraard ook voor het incident op de Sommelsdijkstraat/Slinge. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van district Zuid. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.