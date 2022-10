inbraken - Tilburg

Laatste update: 31-10-2022 | 19:43 Zaaknummer: 2022199494 Datum delict: 29-07-2022 Plaats delict: Tilburg

In de periode van juni tot en met half oktober 2022 hebben we in Tilburg West maar liefst achttien aangiften binnengekregen van inbraken in vooral horecabedrijven. De inbraken vinden in de nachtelijke uren plaats, de dader forceert een raam en haalt in de zaak het wisselgeld uit de kassa. Het gaat vrijwel steeds om een geringe buit. Van verschillende inbraken zijn camerabeelden waarop de dief is vastgelegd.