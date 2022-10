Ontvoering - Lange Nieuwstraat - Tilburg

De recherche in Tilburg is op zoek naar getuigen van een ernstige vrijheidsberoving en mishandeling van een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat incident begon dinsdag 4 oktober jl. aan het begin van de avond op de Burgemeester Brokxlaan, aan de achterzijde van het station in Tilburg, en eindigde voor het slachtoffer op de Oirschotsebaan in Oisterwijk.

Omschrijving

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij dinsdag 4 oktober 2022 aan het begin van de avond door twee mannen aan de achterzijde van het Centraal Station in Tilburg hardhandig naar een auto op de Lange Nieuwstraat werd gebracht. In die auto zat kennelijk al een handlanger van de daders te wachten. Daarna gingen ze met hem rijden. Hij werd fors mishandeld in de auto. Rond 19.35 uur belde hij aan bij een woning aan de Oirschotsebaan waarna de politie gealarmeerd werd. Het slachtoffer werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij had mogelijk een klaplong en een hersenschudding. Rechercheurs hebben een uitgebreide aangifte van hem opgenomen en doen onderzoek.

Getuigenoproep

De recherche in Tilburg komt graag in contact met getuigen van deze ontvoering. Het onderzoeksteam heeft al camerabeelden. Maar mensen die denken te beschikken over camerabeelden, kunnen deze nog steeds aanleveren bij het onderzoeksteam. Heb je informatie voor het onderzoeksteam kan helpen bel dan met 0900-8844 of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022263483