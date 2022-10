Doorrijden na ongeval - Boschdijk - Eindhoven

Het was een gezellige stapavond geweest, maar dat veranderde abrupt toen ze terug naar huis fietsten. Op zondagochtend 29 mei rond 4.45 uur worden de drie fietsers plots overreden door een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Boschdijk, Marconilaan en de Kronehoefstraat in Eindhoven.

Omschrijving

Aanrijding

De auto die de jongeren op de fiets aanreed is er gelijk vandoor gegaan en liet een destijds 18-jarige jongen zwaargewond achter. Het slachtoffer kan zich niets meer herinneren van het ongeval en werd wakker in het ziekenhuis. Op camerabeelden is te zien dat de auto een zilverkleurige Renault Megane 3 is uit het bouwjaar 2012-2014.

Collega's van de Verkeersongevallenanalyse hebben berekend dat de bestuurder van de auto zo'n 100 kilometer per uur moet hebben gereden. De klap moet erg hard zijn geweest en de auto zal dan ook schade hebben gehad. De politie zoekt de bestuurder van de auto en kan uw hulp goed gebruiken. Weet u meer? Neem dan contact met ons op.