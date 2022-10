Maastricht – Kommel - Straatroof

In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 april staan twee jongens bij een fietsenstalling op de Kommel in Maastricht op een vriend te wachten. Het is bijna 00:30 uur wanneer twee mannen daar komen aanlopen en een van de jongens van zijn telefoon proberen te beroven. Dat gebeurt op gewelddadige wijze. Het beoogde slachtoffer wordt o.a. meerdere keren op zijn hoofd geslagen. Wanneer een voorbijganger langs fiets, schreeuwt het minderjarige slachtoffer om hulp. Daarop gaan de twee verdachten er zonder buit vandoor en blijven de twee jongens geschrokken achter.

Omschrijving

Beide mannen zijn meermaals vastgelegd op de beelden van o.a. stadstoezicht. Het zijn twee jonge mannen van ongeveer 20 jaar oud, met een licht getinte huidskleur. Kent u de mannen of heeft u meer informatie over hun identiteit? Deel dit dan via onderstaand tipformulier, 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).