Straatroof - Meerssen

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 augustus werd een 48-jarige man van zijn horloge beroofd in Meerssen. Rond 23:30 uur die avond verlaat de man de trein op het station in Meerssen en loopt over de Proost de Beaufortstraat in de richting van de Maastrichterweg.

Omschrijving

Twee mannen lopen achter hem aan. Zij kregen de 48-jarige man eerder die avond al op het station in Valkenburg in het vizier. Vervolgens zijn ze in dezelfde trein als het slachtoffer meegereisd naar Meerssen. Als ze in de gaten hebben dat het slachtoffer uitstapt, doen zij dit ook. Ze lopen in Meerssen achter het slachtoffer aan. Dan werkt een van de twee personen het beoogde slachtoffer naar de grond en berooft hem van zijn horloge. De twee verdachten stappen vervolgens weer op de trein en verlaten de trein bij aankomst in Maastricht.

Beide mannen zijn goed vastgelegd op beeld. Wie kent de mannen, heeft ze eerder gezien of meer informatie over hun identiteit? Deel informatie via onderstaand tipformulier, neem contact op via 0800-6070 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).