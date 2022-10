Bankhelpdesfraude; Wie herkent deze man?

Omstreeks 17.30 uur werd de 82-jarige man gebeld door een zogenaamde medewerker van de fraudedesk van zijn bank. De man kreeg te horen dat er een creditcard op zijn naam zou zijn aangevraagd. De zogenaamde bankmedewerker wilde weten of dit correct is. De man geeft aan dat hij helemaal geen creditcard heeft aangevraagd. Om fraude tegen te gaan moest de man inloggen in zijn internetbankieren. Nadat de ‘bankmedewerker’ het slachtoffer ruim 2 uur aan de praat wist te houden, werd de bankpas opgehaald door een zogenaamde postbezorger. Toen de man na het afgeven van zijn bankpas terug naar de telefoon liep om de ‘bankmedewerker’ weer te woord te zijn, bleek de verbinding verbroken. Het slachtoffer kreeg er een naar gevoel bij en blokkeerde direct zijn bankpas. Ondertussen wist een onbekende man met de bankpas van het slachtoffer geld op te nemen. Dat gebeurde bij een geldautomaat gelegen aan de Gerrit van Assendelftstraat in Heemskerk.

Vragen

-Herkent u deze man? Wellicht in combinatie met zijn kleding, vissershoed, zonnebril en oorringen.

-Herkent u zichzelf in de beelden?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neem dan contact op met de politie via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022170335