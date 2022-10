Herkenning gezocht na zware mishandeling

Op zondagavond 14 augustus jl. raakte een 47-jarige man gewond nadat hij werd mishandeld door een onbekende man op een terras op de Koemarkt in Purmerend. De man is vastgelegd op camerabeeld.

Vragen

-Herkent u deze man? De man lijkt een tatoeage (sleeve) op zijn linker (onder)arm te hebben

-Herkent u zichzelf in de beelden?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de politie in Purmerend via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022166585