Mannen beroofd tijdens afspraakjes: wie is het ‘lokaas’?

De recherche doet onderzoek naar twee zaken waarin de slachtoffers tijdens een online gemaakt afspraakje met geweld van geld en andere persoonlijke eigendommen werden beroofd. In beide zaken ontmoetten de slachtoffers de vrouw met wie ze hebben afgesproken eerst wel, maar namen de afspraakjes een hele nare wending toen zij snel vertrok en er plotseling onbekende mannen verschenen. Het gaat in de twee zaken om dezelfde vrouw en zij diende hoogstwaarschijnlijk als ‘lokaas’. Rechercheurs willen graag weten wie zij is en daarom deelt de politie nu beelden.

Omschrijving

De zaken speelden eind 2021 en vertonen veel overeenkomsten. Allebei de slachtoffers leerden de gezochte vrouw online kennen. Na digitaal met elkaar gesproken te hebben, werd een ontmoeting gepland. De afspraakjes leken in eerste instantie normaal te verlopen, maar dit veranderde op het moment dat er opeens ongenode gasten opdoken. In de ene zaak werd het slachtoffer geconfronteerd met vier onbekende, licht getinte mannen van rond de twintig jaar, in de andere zaak waren dat er mogelijk zelfs zeven. De vrouw was ondertussen nergens meer te bekennen. Hierop volgden zeer angstige momenten voor de slachtoffers. Ze werden vastgebonden, (met een wapen) bedreigd en mishandeld. De slachtoffers moesten bankgegevens afstaan en zo konden de mannen hun rekeningen plunderen. Na duizenden euro’s en andere persoonlijke eigendommen buit te hebben gemaakt, vertrokken de mannen en lieten de slachtoffers verbijsterd achter. Bij één van de slachtoffers was dit na een hele nacht door de mannen gegijzeld te zijn geweest.

Dezelfde vrouw als ‘lokaas’

Nadat de slachtoffers contact met de politie hadden opgenomen over wat ze was overkomen, is de recherche een onderzoek gestart. In dit onderzoek zijn beelden van de vrouw met wie één van de slachtoffers had afgesproken naar voren gekomen. Zij ging voorafgaand aan het afspraakje nog snel even ergens naar binnen en werd daar door camera’s vastgelegd. Het slachtoffer in de andere zaak geeft aan de vrouw op de beelden te herkennen als de vrouw met wie ook hij een afspraakje had. Het gaat om een vrouw van rond de 18 jaar oud met een lichte huidskleur, een normaal postuur en donkere haren en wenkbrauwen.

Informatie delen

De vrouw is in beide zaken als verdachte aangemerkt en de recherche wil weten wie zij is. Herkent u de vrouw op de beelden of heeft u andere informatie over haar? Of weet u meer over andere personen die mogelijk bij deze zaken betrokken zijn geweest? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.