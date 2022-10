Onderzoek overlijden Kroatische man in Medemblik

Uit onderzoek blijkt dat zijn dood een misdrijf was. Direct is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld dat onderzoek doet naar het overlijden van de man. In de uitzending van Opsporing Verzocht vertelt de politie meer over het slachtoffer en doen zij een getuigenoproep.

Vragen

- De politie wil vraag weten of de man hier in Nederland bekenden had, of dat mensen hem vóór 27 september ergens hebben gezien of hebben gesproken?

-De politie weet ook niet waarom hij hier in Nederland was of waar hij verbleef

- De politie zoekt mensen die camera- of dashcambeelden hebben in de omgeving van de Vereweg in Medemblik. Grofweg het poldergebied tussen Oostwoud, Opperdoes en Medemblik. Het gaat dan specifiek om de avond en nacht van maandag 26 september jl. op dinsdagochtend 27 september.

-Ook spreekt de politie graag met getuigen die op die twee dagen iets is opgevallen dat met de dood van Herni Lukačević te maken kan hebben.

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via onderstaand tipformulier of de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) via 06-26407664.