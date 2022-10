Politie zoekt getuigen en beelden van explosie Sluiskreek Rotterdam

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een explosie aan de Sluiskreek in de nacht van zaterdag 8 oktober op zondag 9 oktober. De verdachte(n) is of zijn op de vlucht geslagen.

Omschrijving

Buurtbewoners aan de Sluiskreek werden vannacht rond 01.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Bij de voordeur van één van de woningen was iets tpot ontploffing gekomen. Gelukkig raakte niemand gewond. Het Forensisch Opsporingsteam van de politie doet onderzoek, ook vindt er een buurtonderzoek plaats



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over het incident en/of de verdachte(n). Mogelijk is u iets opgevallen of heeft u andere informatie dat ons onderzoek verder kan helpen. Ook camerabeelden zijn welkom, vanbijvoorbeels een bewakingscamers of dashcam. Heeft u iets of iemand gezien of andere info? Geef het door via de onderstaande opties.