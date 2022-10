Aanranding en zware mishandeling club Amstelstraat

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli 2022 wordt een 20-jarige vrouw het slachtoffer van een aanranding én van zinloos geweld in een uitgaansgelegenheid aan de Amstelstraat. De politie deelt beelden van die heftige mishandeling, om zo achter de identiteit van de verdachten te komen. Kijkt u mee?

Omschrijving

Het jonge slachtoffer bevindt zich die nacht tussen 04.00 en 05.00 uur samen met haar vriendinnen in het VIP-gedeelte van de club. Ze komt op een gegeven moment alleen te staan met een nog onbekende man, die enkele versierpogingen doet. Zij is daar alleen niet van gediend. Dan grijpt de man opeens hardhandig haar linkerborst beet. Ze probeert zich te weren, maar wordt door twee mannen bij haar keel gegrepen en krijgt harde klappen tegen haar hoofd. Andere bezoekers en portiers van de club halen de mannen en het slachtoffer uiteindelijk uit elkaar, maar het kwaad is dan al geschied. Haar mond zit na de mishandeling vol met bloed en ze spuugt een tand uit. Ook voelt ze tijdens de mishandeling haar kaak verschuiven.

Schroeven

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat een kies gebroken is, een voortand los zit en dat haar kaak op drie plekken gebroken is. Het slachtoffer moet diezelfde dag nog geopereerd moet worden. De impact is gigantisch: er zijn in totaal acht schroeven in haar kaak gezet, die zes weken lang moesten blijven zitten. Haar tanden moesten al die tijd constant op elkaar blijven. Ze kon wekenlang niet goed praten of kauwen.

Signalementen

In deze zaak is er sprake van twee verdachten. Eén van hen (NN1) wordt verdacht van een aanranding én een zware mishandeling, de andere verdachte (NN2) alleen van de zware mishandeling.



NN1:

- man

- tussen de 25 en 27 jaar oud

- ongeveer 180 cm

- donker getinte huidskleur

- een zwarte baard en gemillimeterd zwart kroeshaar

- gezet postuur

- een wat voller en bol gezicht, met soms een zonnebril op

NN2:

- man

- 25 tot 27 jaar oud

- 190 cm lang

- donker getinte huidskleur, donkerder dan NN1

- dun postuur

- droeg een hoog afro kapsel

Vragen

Wie kent of herkent de twee gewelddadige verdachten op de beelden? Of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.